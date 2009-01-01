агрогородок Речица, Чериковский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Речица

Чериковский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Комаровичская волость
70Почт. станц. Речицашоссереч. ВолчассеКазне122Комаровичск. пр9911

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чериковский район, Речицкий сельсовет
аг Речица438

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чериковский район, Речицкий сельсовет
аг. Речица162

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