деревня Хулло, деревня Хулло, Vormsi vald, Lääne maakond (на 2022) — Familio

Хулло

Vormsi vald, Lääne maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Вормская волость
Деревня Гулло (волостное правление)412031ВормскийВормс
1892.0Пасторат Вормс131½21ВормскийВормс
1893.0Причт Вормский православный31½20ВормскийВормсПравославная приходская школа.
1894.0Деревня Гулло14411-20ВормскийВормсЛютеранская приходская школа

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Хаапсалуский район, Вормсиский сельсовет
село Хулло4269712

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Lääne maakond, Vormsi vald
Hullo külaküla
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