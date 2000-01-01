сельцо Костенка, сельцо Костенка, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Костенка

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьян деревни Костенько Глебовской волости В. и И. А. Сидневых к снохе своей Н. И. Сидневой об имуществе, оставшемся после умершего их брата. Показать все
Дело о земельных операциях в пределах Глебовской волости деревни Костенька. 1907–1908 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Опись 1. Дело 61.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3678Костенка, сц. вл.при колодце.131383023

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4314Костенька деревня7312133132
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