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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьян деревни Костенько Глебовской волости В. и И. А. Сидневых к снохе своей Н. И. Сидневой об имуществе, оставшемся после умершего их брата. Показать все
Дело о земельных операциях в пределах Глебовской волости деревни Костенька. 1907–1908 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Опись 1. Дело 61.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3678Костенка, сц. вл.при колодце.131383023
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4314Костенька деревня7312133132