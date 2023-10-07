деревня Стройно, Бутковская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Стройно

Бутковская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Стройна, Бутковской волости, Лужского уезда, С. Игнатьевым с сыновьями. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
О перечислении крестьянина д. Стройна, Бутковской волости, Лужского уезда, О. Игнатьева в д. Теребунь. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1970Стройно, д. дворц. вед.при колодцах.4444133835

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Бутковская волость
Стройно д.461 стан4661 участок46почтовое отделение Бельское.

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