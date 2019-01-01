хутор Яунозолы, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2019) — Familio

Яунозолы

Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Волость Тадайкен
Тадайкен3573329931336397151354сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts
Jaunozoliagrāk Liepājas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=9660

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