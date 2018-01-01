село Монастырское, Вінницька область (на 2018) — Familio

Монастырское

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Грабовецкая волость
335. Монастырское, село бывшее государственное, при реке Буге и речке Москодавке, дворов 170, жителей 1300, церковь православная, школа, питейный дом, 5 вод. млнц.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Монастырская волость
село Монастырское42320861243450973296431937532

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Монастырская волость
Монастырское381219348

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-46277Монастирськеселоцентр сільської радир-н НемирівськийМонастирська сільська рада

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