деревня Дуброва, Силуяновская волость, Поречский уезд (на 1904) — Familio

Дуброва

Силуяновская волость, Поречский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело об отставном рядовом из крестьян Смоленской губ. Поречского у., Силуяновской вол., д. Дубровы Потапе Григорьевиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1898 г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Поречский уезд
8468Дуброва, д. каз.при колодцах.333362325

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Поречский уезд, Силуяновская волость
121ДуброваДеревня33134044

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