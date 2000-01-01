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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о задержании кр. Калужской губ. Боровского у. Ильинской волости, дер. Рыбина Василии Федорове Петрове за распространение прокламации «К солдатам». 1905 г. // Го Показать все
Дознание о задержании кр. Калужской губ. Боровского у. Ильинской волости, дер. Рыбина Василии Федорове Петрове за распространение прокламации «К солдатам». 1905 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
595Рыбина, д. вл.при руч. Венезике.35102792106
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
81. Ильинское (Рыбино), село бывшее владельческое, при речке Луже, дворов 48, жителей 195, в. прлв. (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки, Зп Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ильинское