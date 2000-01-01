деревня Рыбина, деревня Рыбина, Боровский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Рыбина

Боровский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Переписка о задержании кр. Калужской губ. Боровского у. Ильинской волости, дер. Рыбина Василии Федорове Петрове за распространение прокламации «К солдатам». 1905 г. // Го Показать все
Дознание о задержании кр. Калужской губ. Боровского у. Ильинской волости, дер. Рыбина Василии Федорове Петрове за распространение прокламации «К солдатам». 1905 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
595Рыбина, д. вл.при руч. Венезике.35102792106

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Ильинская волость
81. Ильинское (Рыбино), село бывшее владельческое, при речке Луже, дворов 48, жителей 195, в. прлв. (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки, Зп Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Боровский уезд, Ильинская волость
село Ильинское
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