деревня Околово, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Околово

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Околово45Воллович169681665

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Прусовичская волость
254. Околово, местечко бывшее владельческое, при реке Корсовке, дворов 28, жителей 268, церковь римско-католическая, 3 лавки

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Прусевичская волость
Околово, имение2225785011
Околово, местечко221415774911

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет
д Околово101

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет
д. Околово99

Мы используем куки для улучшения работы сайта.