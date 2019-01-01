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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Плаксино Радюкинской волости Сорокина и Шелопугина об аренде. на решение уездного съезда. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Плаксино Родюкинской волости об аренде. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
дело по жалобе крестьянина дер. Плаксино Родюкинской волости Мишенева Емельяна на постановления Никольского уездного съезда по делу об укреплении земли за жалобщиком. 191 Показать все
Дело о перечислении крестьянина дер. Плаксина Родюкинской волости Михаила Воронина к вологодскому мещанству. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Плаксино Родюковской волости Чегасова, жалующегося на неправильное взыскание с него повинностей и о возвращении ему 117 рублей, переплаченн Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской кладбищенской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Сретенского собора. Список архивных дел по приходу дос Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5449Плаксино, д. каз.при рч. Истопной.108104051
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Плаксина107½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
242210Плаксинодеревня59°27'с.ш.45°33'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634428211д Плаксинодеревня