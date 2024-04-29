село Акмечетские Ставки, село Акмечетские Ставки, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Акмечетские Ставки

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Кантакузовская волость
319. Ахмечетка, местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 87, жителей 492, церковь православная, школа, лавка, 2 ярмарки, баз. через 2 недели.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Кантакузовская волость
село Ахмечетка (Акмечеть) (сельское общество)39387911262005

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16009Акмечетські Ставкиселоцентр сільської радир-н Доманівськийсільрада Акмечетська
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