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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
994Ольково, с.при р. Андоме.4717174754Церковь православная. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
214. Олькова, село бывшее государственное, при озере Онеге, дворов 19, жителей 120, церковь православная, ветряная мельница
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
202244. На устье р. Андомы (Олькова)ПогоскоеПри Онежском озере4515До ближайшего поселения: 125 с. До школы: школа. До почтового отделения: 18. До пароходной пристани: 45. Крестьянское: 20. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 20. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 69. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 80. Не крестьянское: 5.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34633Ольководеревня61°17'с.ш.36°23'в.д.P-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408261д Ольководеревня