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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
990Опошне (Опошня), мест. вл.при ручье Тарапуньке и колодцах.35станов. кварт.72027062968Церквей православных 5. Ярмарок 4. Почтовая станция. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
Мест. Опошня и Д. Ивановка и Кисилиха11Як. Ив. Пащенко231—72
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Опошне, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Тарапуньке, дворов 824, жителей 4460, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 7 церквей Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Опошня местечкоОпошнянское—35
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Опошня
местечко Опошня
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18119Опішняселище міського типуцентр селищної радир-н Зіньківськийселищна рада Опішнянська