посёлок городского типа Опошня, посёлок городского типа Опошня, Полтавська область (на 2018) — Familio

Опошня

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
990Опошне (Опошня), мест. вл.при ручье Тарапуньке и колодцах.35станов. кварт.72027062968Церквей православных 5. Ярмарок 4. Почтовая станция. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
Мест. Опошня и Д. Ивановка и Кисилиха11Як. Ив. Пащенко23172

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Опошанская волость
172. Опошне, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Тарапуньке, дворов 824, жителей 4460, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 7 церквей Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Опошнянская волость
1.0Опошня местечкоОпошнянское35

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Опошанская волость
местечко Опошня
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
местечко Опошня

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18119Опішняселище міського типуцентр селищної радир-н Зіньківськийселищна рада Опішнянська
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