деревня Рютино, деревня Рютино, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Рютино

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Рютинская волость
430. Рютино, село бывшее владельческое, при реках Березайке и Валдайке и озере Парусе, дворов 58, жителей 241, волостное правление, (уездный город в 51 версте), церковь п Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Рютинская волость
село Рютино

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Рютинская волость
30Рютино (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Рютинского8612118423241654++земледелиерыболовство, отхожий промыселрека Валдайка.Церковь, мин. школа, волостное правление, земская конная станция, фельдшерский пункт, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, ярмарка 15 авг.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
129568Рютинодеревня58°08'33°58'O-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Рютинское сельское поселение
28608431156д Рютинодеревня
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