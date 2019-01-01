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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о ликвидации имения бывшего владельца Балабаева в с. Кучки Кучкинской волости Пензенского уезда. 1920 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Дело 6 Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Сабуренкова в с. Кучки Кучкинской волости Пензенского уезда. 1918–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
120Михайловское Кучук-Пор, с. вл.при р. Хопре.40станов. кварт.187810831Церковь православная. 1. Базар. Заводов винокуренных 2. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
47. Михайловское (Кучук-Пор-Михайловское, Пановка), село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 372, жителей 2214, церковь православная, часовня, школа, базар
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47696Кучкисело53°01'44°29'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655432101с Кучкисело