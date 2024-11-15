сельцо Соколовка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Соколовка

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2476Соколовка, сц. вл.при рч. Кабельше.27455281278

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ведновская волость
867. Соколовка, сельцо бывшее владельческое, при речке Сухой Кабельше, дворов 109, жителей 658

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ведновская волость
Соколовка г. Калеминой сельцо4338при реке Кобелше43177148325273ВедноеВетр. мельн., хлебопаш.
Соколовка г. Карамышева сельцо4339при реке Кобелше11453984273Ведное
Соколовка г. Бутовича сельцо4340на тр. Ряжск-Данков при р. Кобельше3410912523427Ведное
Усадьба двор. Игнатьевых в с. Соколовке4348на тр. Ряжск-Данков при р. Кобельше101121273Ведное

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