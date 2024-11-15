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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2476Соколовка, сц. вл.при рч. Кабельше.27455281278
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
867. Соколовка, сельцо бывшее владельческое, при речке Сухой Кабельше, дворов 109, жителей 658
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Соколовка г. Калеминой сельцо4338при реке Кобелше43177148325—273ВедноеВетр. мельн., хлебопаш.
Соколовка г. Карамышева сельцо4339при реке Кобелше11453984—273Ведное
Соколовка г. Бутовича сельцо4340на тр. Ряжск-Данков при р. Кобельше34109125234—272½Ведное
Усадьба двор. Игнатьевых в с. Соколовке4348на тр. Ряжск-Данков при р. Кобельше—101121—273Ведное