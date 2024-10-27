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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Тумбажской церкви. Список архивных дел по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
362. Семеновская, деревня бывшая владельческая, при реке Шумбе, дворов 14, жителей 98, волостное правление (уездный город в 103 верстах), часовня, лавка. В 17 верстах — ц Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Семеновское6814271222778839181801[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
23Семеновское (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Семеновского34318693179103+см.земледелиелесные заработки—река Тумба.Часовня, мин. уч., земская конная станция, волостное правление, фелдш. п., лав. мануф., казенная винная лавка, смежна с Тумбажским пог.
26Тумбажский погост (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля3377141031+церковная службаземледелие—река Тумба.Церк.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
272527Семеновскаядеревня60°35'с.ш.36°49'в.д.P-37-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622404171д Семеновскаядеревня