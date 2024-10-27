деревня Семеновская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Семеновская

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Тумбажской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Семеновская волость
362. Семеновская, деревня бывшая владельческая, при реке Шумбе, дворов 14, жителей 98, волостное правление (уездный город в 103 верстах), часовня, лавка. В 17 верстах — ц Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Семеновская волость
село Семеновское6814271222778839181801[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Семеновская волость
23Семеновское (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Семеновского34318693179103+см.земледелиелесные заработкирека Тумба.Часовня, мин. уч., земская конная станция, волостное правление, фелдш. п., лав. мануф., казенная винная лавка, смежна с Тумбажским пог.
26Тумбажский погост (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля3377141031+церковная службаземледелиерека Тумба.Церк.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
272527Семеновскаядеревня60°35'с.ш.36°49'в.д.P-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Алмозерское сельское поселение
19622404171д Семеновскаядеревня

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