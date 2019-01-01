хутор Юратас, Matīšu pagasts, Valmieras novads (на 2019) — Familio

Юратас

Matīšu pagasts, Valmieras novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд, Юратская волость
мыза Зейерсгоф4772291461505887261814

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Valmieras novads, Matīšu pagasts
Jurātasagrāk Valmieras rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=37470

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