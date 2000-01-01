монастырь Введенская Островская пустынь, монастырь Введенская Островская пустынь, Покров-Слободская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Введенская Островская пустынь

Покров-Слободская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
монастырь
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4133Введенская Островская пустынь, мон.при оз. Вятском.44421Церквей православных 2. Ярмарка 1.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Покров-Слободская волость
5284Введенская пустынь мужской монастырь2637944
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