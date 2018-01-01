село Ярославка, село Ярославка, Одеська область (на 2018) — Familio

Ярославка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
287Ярославка, д. каз.в балке, при рч. Сарате.4072244258

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Плахтеевская волость
186. Ярославка, село бывшее государственное, при балке Балакчели, дворов 133, жителей 811, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17515Ярославкаселоцентр сільської радир-н Саратськийсільрада Ярославська
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