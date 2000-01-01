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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Вяземского уезда Спас-Волхинской волости дер. Маслова Сергее Захарове, по фамилии Егорове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 15. Дело 299.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3118Маслово, д. вл.при колодцах.192095153
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
122. Маслова, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 98, волостное правление, 2 постоялых двора. В 2 верстах — церковь православная, каплица. В 5 верстах — вино Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Маслова59263883976721073300440728
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
74МасловоДеревня20245560Земская школа.