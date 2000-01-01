деревня Маслово, Спас-Волжинская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Маслово

Спас-Волжинская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Вяземского уезда Спас-Волхинской волости дер. Маслова Сергее Захарове, по фамилии Егорове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 15. Дело 299.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3118Маслово, д. вл.при колодцах.192095153

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Спас-Волжинская волость
122. Маслова, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 98, волостное правление, 2 постоялых двора. В 2 верстах — церковь православная, каплица. В 5 верстах — вино Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Спас-Волженская волость
деревня Маслова59263883976721073300440728

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Спас-Волжинская волость
74МасловоДеревня20245560Земская школа.

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