село Дгвани, შუახევის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014) — Familio

Дгвани

შუახევის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
დღვანი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Аджарская АССР, Шуахевский район, Дгванский сельсовет
село Дгвани2205250810

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, შუახევის მუნიციპალიტეტი, დღვანის თემი
დღვანიDghvaniМужчин: 137. Женщин: 147. Всего: 284.

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