- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Ивни Городенской волости Лужского уезда; план. 1905 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Ивня, Городенской волости, Лужского уезда, А. Парфеевым. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Ивня, Городенской волости, Лужского уезда, И. Харитоновым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе крестьянина д. Ивня, Городенской волости, Лужского уезда, М. Дмитриева на постановление уездного съезда по делу о лишении его земли. 1893–1894 гг. // Центральны Показать все
По ходатайству крестьян дер. Ивни Городенской волости Лужского уезда о новом пересмотре дела их о земле. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина д. Ивни Городенской волости Лужского уезда Е. Степанова на постановление уездного съезда. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Земельные планы Лужского уезда Городенской волости дер. Ивня. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 148.
Об отводе хуторского участка крестьянину Ивану Игнатьеву из надельной земли дер. Ивни, Городенской волости Лужского у. и о возобновлении межевых границ дачи дер. Русыни. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1908Ивня, д. вл.при р. Ивенке.222265154140Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Ивня2Наследн. Ренни144—49
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ивня д.212 стан21112 участок21город Луга.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57865Ивнядеревня58°36'00"30°08'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402196д Ивнядеревня