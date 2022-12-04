село Оселье, Ельнинский уезд, Смоленская губерния (на 1890) — Familio

Оселье

Ельнинский уезд, Смоленская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
7133Оселье (Глотовка, Заречье), с. вл.при рч. Оселинке.4533169196Церковь православная 1. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Осельская волость
371. Оселье (Глотково), село бывшее государственное, при речке Оселинке, дворов 58, жителей 245, волостное правление, церковь православная, школа, лавка, водяная мельница Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Осельская волость
село Оселье 145260252564829372021405815

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