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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7133Оселье (Глотовка, Заречье), с. вл.при рч. Оселинке.4533169196Церковь православная 1. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
371. Оселье (Глотково), село бывшее государственное, при речке Оселинке, дворов 58, жителей 245, волостное правление, церковь православная, школа, лавка, водяная мельница Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Оселье 145260252564829372021405815