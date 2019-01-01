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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Зарабозерский погост. Д. Погорелка, Семкина, Елина31Дм. Гр. Хоруженко98—54
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
359. Зарабозерье (Семкино), село бывшее владельческое, при озере Робозерском, дворов 5, жителей 28, церковь православная
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
36Семкино (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Семкинского305187941813523земледелиелесные заработки—озеро Робозеро.Зем. кон. ст., хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, дегт. звд., маслодельный завод, 4 кузницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
242599Семкинодеревня59°50'с.ш.37°24'в.д.O-37-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610408178д Семкинодеревня