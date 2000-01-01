деревня Минина, Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Минина

Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян д. Минино Шахновской волости Новоладожского уезда о возвращении им владенной записи и плана надельной земли. 1899–1903 гг. // Центральный государс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3225Минина, д. каз.при Свирском канале.6315397784

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Шахновская волость
457. Минина, деревня бывшая государственная, при Свирском кан., дворов 40, жителей 198, 5 лавок, постоялый двор

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шахновская волость
Мишино д.505 стан56223 участок56станция Свирица.

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