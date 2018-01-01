слобода Малая Кривцовка, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Малая Кривцовка

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1097Даниловка, сл. каз.при р. Волге.655093450471Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Даниловская волость
491. Даниловка (Даниловское), село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 164, жителей 1280, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православна Показать все

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