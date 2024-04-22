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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1110Юркавож, дер.при рч. Егве и колодце.12619157583Кожевня с дуботолчами 1. Овчинная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
184. Юркавож, деревня бывшая владельческая, при речке Егве, дворов 22, жителей 119, 2 кожевенных заводов, овчинный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
110) д. Юркавож, на р. ЕгвеСредне-Егвинское общество3381102Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские847
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346316Юркавождеревня58°28'00"55°27'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620422231д Юркавождеревня