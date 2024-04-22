деревня Новая-Весь, деревня Новая-Весь, Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Новая-Весь

Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Новая-Вес, д., жит. 346 (176 м. 170 ж.), дес. 416, у. гор. 49 в., вол. пр. 1½ в., ст. кв. ½ в., ст. ж. д. Гудогай 17½ в.
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