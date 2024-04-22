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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
Шишково-Дуброво
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
13Дуброва361¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111484Шишкова-Дубровадеревня57°47'36°27'O-37-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604461101д Шишково-Дуброводеревня