деревня Шишково-Дуброво, деревня Шишково-Дуброво, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Шишково-Дуброво

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Константиновская волость
Шишково-Дуброво

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Константиновская волость
13Дуброва36

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
111484Шишкова-Дубровадеревня57°47'36°27'O-37-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Шишковское сельское поселение
28604461101д Шишково-Дуброводеревня
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