Калюс
Ушицкий уезд, Подольская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- местечко
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1331. Калюс, местечко бывшее владельческое, при речке Калюсе, дворов 131, жителей 898, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православная, синагога, 3 Показать все