местечко Калюс, местечко Калюс, Ушицкий уезд, Подольская губерния (на 1886) — Familio

Калюс

Ушицкий уезд, Подольская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Калюская волость
1331. Калюс, местечко бывшее владельческое, при речке Калюсе, дворов 131, жителей 898, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православная, синагога, 3 Показать все
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