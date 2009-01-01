деревня Глушни, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Глушни

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Глушни, вод. мел. (Жоравского), жит. 5 (1 м. 4 ж.), дес. 5, у. гор. 42 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Марцинканцы 33 в.
Глушни, д., жит. 148 (79 м. 69 ж.), дес. 167, у. гор. 40 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Марцинканцы 33 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д Глушни40

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д. Глушни37

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