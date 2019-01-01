деревня Любуницы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Любуницы

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По прошению общества крестьян д. Любуницы Селогорской волости Новгородского уезда и губернии о продаже им оброчных статей Новгородского имения. 1900–1911 гг. // Центральн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Селогорская волость
24Любуницы (дер.)3-го стана, 3-го зем. уч.Любуницкого403862292204495011земледелиевыпойка телят, воз. дров, садов.нет сведений.нет сведений.Часовня, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, маслоб., ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
60109Любуницыдеревня58°45'00"30°54'00"O-36-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Мойкинское сельское поселение
49603413206д Любуницыдеревня

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