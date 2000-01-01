деревня Ивашкин Колодец, деревня Ивашкин Колодец, Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Ивашкин Колодец

Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1536Ивашкин Колодец (Московский), д. вл.при руч. Московском Колодце.37311219

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Касторенская волость
Шуваевых кр. и Щигровского куп. «Ивашкин Колодез»1566владельческая усадьба236
Атамановых кр. «Ивашкин. Колодезь».1604владельческая усадьба120
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