деревня Кольцово, деревня Кольцово, Медынский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Кольцово

Медынский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Марьино, Овсячино
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2142Марьина (Овсячино), сц вл.при рч. Стройке.2815188294

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Медынский уезд
С. Звизжи, Марьино и друг.39Мих. и Павел Андр. Гейер1402952

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Сергиевская волость
613. Марьино, сельцо бывшее владельческое, дворов 25, жителей 95, школа, кожевня, сапожный завод
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