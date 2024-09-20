деревня Индычи, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Индычи

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Житинская волость
98. Индычи, село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 239, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь православная, питейный дом

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Брестский уезд, Житинская волость
деревня Индычи30440341824015961575317110

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Житинская волость
ИндычиДеревня314443315Кам.-Литовск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Каменецкий район, Пелищенский сельсовет
д Индычи31

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Пелищенский сельсовет
д. Индычи30

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