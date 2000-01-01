деревня Хипоярви 3-я, деревня Хипоярви 3-я, Токсовская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913) — Familio

Хипоярви 3-я

Токсовская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4768Хипоярви 3-я (состоит из деревень: Ранделяйземякки и Ханиземякки), д. Коменд. вед.при колодцах.546117295325

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Токсовская волость
Хепоярви 3-е д.55Матокский участок (2 стан)2464 участок648 городское почтовое отделение (Лесной).
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