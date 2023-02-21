село Боротно, Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Боротно

Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Боротно Феофиловской волости, Лужского уезда, М. Антонова на постановление уездного съезда лишить его усадебной земли. 1891–1892 гг. // Центральн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2365Боротно, с. вл.при колодцах.803029100102Церковь православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Боротна22Овцын8230

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Феофиловская волость
288. Боротно, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 244, волостное правление (у г. 76 в.), церковь православная, лавка. В 18 верстах — 2 ц. пр.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Феофиловская волость
село Беротно573956925710189220123904[...]

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Феофиловская волость
Боротно с., земская ст.745 стан187 участок12почтово-телеграфная контора Струги.

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