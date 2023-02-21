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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Боротно Феофиловской волости, Лужского уезда, М. Антонова на постановление уездного съезда лишить его усадебной земли. 1891–1892 гг. // Центральн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2365Боротно, с. вл.при колодцах.803029100102Церковь православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Боротна22Овцын82—30
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
288. Боротно, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 244, волостное правление (у г. 76 в.), церковь православная, лавка. В 18 верстах — 2 ц. пр.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Беротно573956925710189220123904[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Боротно с., земская ст.745 стан18–7 участок12почтово-телеграфная контора Струги.