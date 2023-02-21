деревня Верхнее Заполье, деревня Верхнее Заполье, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верхнее Заполье

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верх-Язвинская волость
34) д. Большое Заполье, на родникеПаршаковское общество143432Бывшие государственныеРаскольникиПермяки939

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
722765Верхнее Запольедеревня60°03'00"57°32'00"P-40-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Верх-Язьвинское сельское поселение
57626413186д Верхнее Запольедеревня
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