точка Сынтас 1, точка Сынтас 1, Шалкарский район, Актюбинская область (на 2022) — Familio

Сынтас 1

Шалкарский район, Актюбинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
точка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Актюбинская область, Шалкарский район, Айшуакский сельский округ
точка Сынтас 1Сынтас 1 мекені156433211
точка Сынтас 2Сынтас 2 мекені156433212
точка Сынтас 3Сынтас 3 мекені156433213
точка Сынтас 4Сынтас 4 мекені156433214
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