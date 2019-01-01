Курково
Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- разъезд
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
63. Куркова, деревня бывшая государственная, при реках Держе и Ивке, дворов 42, жителей 252, гончарн. зав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
801823Курковож.-д.рзд.(нп)56°08'34°47'O-36-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618428156рзд Курковоразъезд