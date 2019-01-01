разъезд Курково, разъезд Курково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Курково

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Пачуринская волость
63. Куркова, деревня бывшая государственная, при реках Держе и Ивке, дворов 42, жителей 252, гончарн. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
801823Курковож.-д.рзд.(нп)56°08'34°47'O-36-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Погорельское сельское поселение
28618428156рзд Курковоразъезд
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