деревня Михалево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Михалево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Михалева Грибцовской вол. Кадниковского уезда М. Ф. Жукова об освобождении от рекрутства его брата и от крестьянина Кузьмина. 1874–1876 гг Показать все
Дело о перечислении запасного ефрейтора крестьянина дер. Михалева Грибцовской волости Кадниковского уезда Константина Жукова в вологодское мещанское общество. 1899 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Грибцовской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3672Михалево, д. вл.при рч. Бохтюге.3219318082

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Михалева53Алек. Осип. Каррас3513

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Грибцовская волость
665. Михалева, деревня бывшая владельческая, при речке Естребе, дворов 16, жителей 80, кожевенный завод

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Грибцовская волость
5034МихалевоКононихин.Ильинский-ГрибцовскийХвостова183139
51МихалевоМихалевск.Ильинский-ГрибцовскийКарасс308215253
52МихалевоКоносихин.Ильинский-ГрибцовскийДев. Кильдеев.308101832

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Михалево2396173деревняРусские4775112187

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Нестеровский сельсовет
Михалево-4246деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.5647

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
243642Михалеводеревня59°41'с.ш.39°59'в.д.O-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404205д Михалеводеревня

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