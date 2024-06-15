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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Михалева Грибцовской вол. Кадниковского уезда М. Ф. Жукова об освобождении от рекрутства его брата и от крестьянина Кузьмина. 1874–1876 гг Показать все
Дело о перечислении запасного ефрейтора крестьянина дер. Михалева Грибцовской волости Кадниковского уезда Константина Жукова в вологодское мещанское общество. 1899 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Грибцовской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3672Михалево, д. вл.при рч. Бохтюге.3219318082
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Михалева53Алек. Осип. Каррас35—13
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
665. Михалева, деревня бывшая владельческая, при речке Естребе, дворов 16, жителей 80, кожевенный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5034МихалевоКононихин.Ильинский-ГрибцовскийХвостова——183139
51—МихалевоМихалевск.Ильинский-ГрибцовскийКарасс308215253
52—МихалевоКоносихин.Ильинский-ГрибцовскийДев. Кильдеев.308101832
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Михалево2396173деревняРусские4775112187
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Михалево-4246деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.5647
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243642Михалеводеревня59°41'с.ш.39°59'в.д.O-37-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404205д Михалеводеревня