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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3295Бунаково (Дягилево), с. вл.при р. Вязьме и рч. Опочке.151032020Церковь православная 1.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
3БунаковоСело17368Церковь, школа грам., церковно-приходская школа, 3 ярмарки на храмов. празд.
111БунаковоСело17456Церковь, церковно-приходская школа и квартира Станового Пристава, Казанская ярмарка 8 июля, 22 октября и 21 ноября.