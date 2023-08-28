село Бунаково, Чепчуговская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Бунаково

Чепчуговская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3295Бунаково (Дягилево), с. вл.при р. Вязьме и рч. Опочке.151032020Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Чепчуговская волость
3БунаковоСело17368Церковь, школа грам., церковно-приходская школа, 3 ярмарки на храмов. празд.
Вяземский уезд, Спас-Неразлученская волость
111БунаковоСело17456Церковь, церковно-приходская школа и квартира Станового Пристава, Казанская ярмарка 8 июля, 22 октября и 21 ноября.

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