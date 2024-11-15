деревня Ганково, Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Ганково

Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Ганково, Редкинской волости, Ямбургского уезда, П. Петровым. 1894–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Об исключении из сельского общества крестьянина д. Гонково, Редкинской волости, Ямбургского уезда, А. П. Несчастного. 1896 г. // Центральный государственный исторический Показать все
По жалобе крестьянина д. Ганково Редкинской волости Ямбургского уезда М. Павлова на лишение его земли. 1897–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе крестьянами д. Гонково Редкинской волости Ямбургского уезда участка земли под постройку церковно-приходской школы; план участка. 1903 г. // Центральный государст Показать все
О семейном разделе крестьянки д. Гонкова Редкинской волости Ямбургского уезда Е. Ивановой. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
Об отграничении равноправных земель общества крестьян д. Ганково Редкинской волости Ямбургского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4888Ганково, д. вл.при колодце.515137109136Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Редкинская волость
760. Ганкова, деревня бывшая владельческая, дворов 40, жителей 192, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Редкинская волость
Гонково д.473 стан30114 участок30почтовое отделение Редкино.

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