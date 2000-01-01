деревня Выселки Колодезские, Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1890) — Familio

Выселки Колодезские

Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Липецкой области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1552Выселки Колодезские (Архангельское), д. вл.при колодцах.1616166170Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Ястребинская волость
533. Архангельское (Ястребин Колодезь, Папицыно, Кукуевка), село бывшее государственное, дворов 28, жителей 204, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Орловская губерния, Елецкий уезд, Ястребиновская волость
село Ястребин-Колодезь86110717361522495750461000365

Мы используем куки для улучшения работы сайта.