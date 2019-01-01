село Василевка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Василевка

Починковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянина села Васильевка Никитская волость Лукьяновский уезд Нижегородская губернии А. И. Лизунова в краже вещей. 1901–1902 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3155Василевка (Никольское), с. вл.при рч. Ирсети.5716259886927Церковь православная 1. Заводов 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
С. Никитино, Висильевка, Криуша, Ирсеть, Верякуша и Гавриловка54Наслед. Рюмина34301146
С. Натальинка и Новая Василевка58Серг. Струйский13144

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Никитинская волость
514. Василевка (Ново-Богородское), село бывшее владельческое, при реке Ирсети, дворов 344, жителей 1866, церковь православная, часовня, богадельня, школа, 10 ветряных мел Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Никитинская волость
с. Василевка156160187

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Наруксовская волость
Василевка село55Василевский3019Наруксов1255242

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Починковский район
17723Василевкасело54°33'44°44'N-38-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Починковский муниципальный район, Сельское поселение Василевский сельсовет
22646408101с Василевкасело

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