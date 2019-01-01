- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянина села Васильевка Никитская волость Лукьяновский уезд Нижегородская губернии А. И. Лизунова в краже вещей. 1901–1902 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3155Василевка (Никольское), с. вл.при рч. Ирсети.5716259886927Церковь православная 1. Заводов 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
С. Никитино, Висильевка, Криуша, Ирсеть, Верякуша и Гавриловка54Наслед. Рюмина3430—1146
С. Натальинка и Новая Василевка58Серг. Струйский131—44
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
514. Василевка (Ново-Богородское), село бывшее владельческое, при реке Ирсети, дворов 344, жителей 1866, церковь православная, часовня, богадельня, школа, 10 ветряных мел Показать все
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Василевка156160187
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Василевка село55Василевский3019Наруксов—1255242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17723Василевкасело54°33'44°44'N-38-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22646408101с Василевкасело