сельцо Мишково, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Мишково

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3529Мишково, сц. вл.при рч. Долгом Колодезе (Должанке.)58138129133

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Мценский уезд, Долговская волость
Мишкова (деревня)2Почтовое отделение Долгое

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Ломовска волость
57385МишковадеревняДолговскийрк. ДолжанкаВсего: 63. Крестьянского типа: 61.16817734545.9251Моховая, Ю.-В. ж. д. : 18,1 км.п.-т. а. Долгое: 2,1 км.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.