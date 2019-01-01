деревня Оленино, деревня Оленино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Оленино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Сведения о задолженности сельского населения в губернский продовольственный капитал на 1 января 1911 г. по с. Оленино Ильинской вол. Ростовского у. // Гос. архив Ярославс Показать все
Сведения о землеустройстве д. Оленино Ильинской волости Ростовского уезда. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1263.
Дело о разделе имущества после смерти гражданки дер. Оленино, Ильинско-Хованской волости А. Ф. Роткиной. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7209Оленино, д. вл.при колодцах.453038100132

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ильинская волость
д. ОлениноI. Ильинское общество23744Ильинско-Хованский приход Назорновский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4660Оленинодеревня56°58'39°50'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416191д Оленинодеревня
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