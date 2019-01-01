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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о задолженности сельского населения в губернский продовольственный капитал на 1 января 1911 г. по с. Оленино Ильинской вол. Ростовского у. // Гос. архив Ярославс Показать все
Сведения о землеустройстве д. Оленино Ильинской волости Ростовского уезда. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1263.
Дело о разделе имущества после смерти гражданки дер. Оленино, Ильинско-Хованской волости А. Ф. Роткиной. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7209Оленино, д. вл.при колодцах.453038100132
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ОлениноI. Ильинское общество23744—Ильинско-Хованский приход Назорновский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4660Оленинодеревня56°58'39°50'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416191д Оленинодеревня