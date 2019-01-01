посёлок Куусиниеми, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Куусиниеми

Калевальский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Карелии

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Кемский уезд, Ухтинская волость
Кужиниемивысел.Лусалмскогопри о. Средн. Куйто[...]44Ухтинскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Калевальский Национальный район
149981Куусиниемипосёлок65°10'31°28'Q-36-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Калевальский муниципальный район, Калевальское городское поселение
86609151106п Куусиниемипоселок

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