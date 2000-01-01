деревня Бикбова, деревня Бикбова, Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Бикбова

Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
768Бикбова, д. башк.при р. Сакмаре.1258259169126Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 4-я волость
631. Бикбова, деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 50, жителей 315, мечеть
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